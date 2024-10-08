منظمة البيدر:جيش الاحتلال يقتحم عرب المليحات ويطارد مركبات المعلمين

وطن: اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي،صباح اليوم الثلاثاء ،تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا .

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا ،وطاردت مركبات المعلمين أثناء فترة قدومهم للانتظام بعملهم في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية الواقعة في التجمع .

وأضاف بان جيش الاحتلال قام بتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية ،وان هذه الممارسات تأتي في سياق سياسات التهجير القسري