حزب الله يقصف بأكثر من 100 صاروخ مدينة حيفا

رام الله - وطن: ما ان انتهت كلمة نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم، حتى انطلقت رشقات صاروخية كثيفة من جنوب لبنان، صوب مدينة حيفا والكريوت، في أوسع استهداف للمدينة منذ بدء الحرب .

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 100 قذيفة صاروخية أُطلقت صوب منطقة مدينة حيفا، والكرايوت شمالها، تم إطلاقها على رشقتين، حيث تمّ إطلاق 85 قذيفة صاروخية في أولاهما، خلال 4 دقائق فقط.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" انها نقلت 12 إصابة جراء القصف الأخير من لبنان على منطقتي حيفا والكريوت

وقالت مواقع عبرية ان القصف على حيفا هو الاضخم منذ بداية الحرب وتضمن اكثر من 120 صاروخاً سببت اضراراً في البنية التحتية والشوارع وسقوط عدد من الاصابات.