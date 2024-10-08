الجامعة العربية الامريكية تعلن بدء قبول طلبات الالتحاق لدرجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط ودبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي الأول

رام الله - وطن: أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس والدبلوم المتوسط ودبلوم التأهيل التربوي في الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 20242025، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25�62024 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 03102024 في كليات الجامعة .

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