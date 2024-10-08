27 شهيداً في قصف الاحتلال لمخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع

وطن: ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة إلى 27 مواطنا.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد ما لا يقل عن 27 مواطناً وإصابة آخرين، في قصف استهدف بناية مأهولة مكونة من 4 طوابق في مخيم البريج، وخيام للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل استمرار القصف.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.