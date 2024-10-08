الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من قريتي بيت فوريك ومادما بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال داهم عدة منازل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقل المواطنين: عبد الكريم عمر مليطات، وجاسر سامي خطاطب بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال داهمت بلدة بيتا جنوب نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، كما اقتحم مادما جنوب نابلس واعتقل الشاب أسيد عبد الناصر قط بعد مداهمة منزله وتفتيشه.