رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية يلتقي مدير عام الشرطة لتعزيز آفاق التعاون

وطن: قام وفد من الجامعة العربية الأمريكية بزيارة لمدير عام الشرطة اللواء علام السقا، لبحث سبل التعاون في تطوير المهارات العلمية والمعرفة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة مع الشرطة الفلسطينية، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز رؤية الجامعة في العمل والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية.

وترأس وفد الجامعة رئيس مجلس الإدارة المؤسس الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور، ومدير عام شركة الجامعة الأستاذ فالح أبو عرة، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة.

في بداية اللقاء، رحب مدير عام الشرطة اللواء علام السقا بالوفد الضيف، وأكد على أهمية الشراكة بين المؤسستين، وصولا لإمكانية تنفيذ عدد من البرامج الدراسية والعلمية التي تهدف إلى تطوير الكادر الشرطي وزيادة المعرفة العلمية وفقا للتطور الأكاديمي والمهني العالمي، مشيدا بدور الجامعة العربية الأمريكية في العلم والتطوير المعرفي ومواكبتها لكل ما هو جديد ما يشكل ركيزة أساسية لتطوير قدرات أفراد الأمن وتحسين أدائهم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور، على التزام الجامعة بدعم المؤسسات الوطنية والمجتمع المحلي في مختلف المجالات، لاسيما الأكاديمية والعلمية وتشجيع البحث العلمي، وصولا إلى أعلى المستويات، من خلال الشباب والكوادر الفلسطينية، مشيدا بدور الشرطة الفلسطينية في تعزيز الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني مؤكدا على أهمية التعاون بين المؤسستين.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور بأن الجامعة تسعى دائما لتوثيق علاقتها مع المؤسسة الأمنية حفاظا على الاستقرار والأمن في المجتمع والذي ينعكس على الطلبة، مشيرا إلى أن الجامعة قامت مؤخرا بالتعاون مع الشرطة على تعزيز وجود مراكز شرطية في منطقة الجامعة في حرم جنين لخلق جانب من الأمن والأمان للمجتمع الجامعي.