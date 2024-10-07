اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة

الثلاثاء 8/10/2024

سنجل ، جلجليا ، عبوين ، عارورة ، مزارع النوباني ومضخة المجاري في روابي.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.