الاحتلال يقتحم قرية مردا ويحتجز عددا من المواطنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عددا من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، أثناء خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة العشاء، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مدخلي القرية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.

يتبع..