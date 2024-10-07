جماعة أنصار الله: مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد الاحتلال

وطن: أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، عن إطلاق مسيرات على يافا ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة.



وقال سريع، بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت منطقة يافا في فلسطين المحتلة بصاروخين أحدهما نوع فلسطين2 ، والآخر نوع "ذو الفقار"، والأخرى استهدفت منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين بطائرات مسيرة نوع "يافا" و "صماد4" على عدة أهداف في يافا المحتلة "تل أبيب" وأم الرشراش المحتلة "إيلات".



وشدد "مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو وفرض الحصار البحري حتى وقف العدوان على غزة ولبنان".



وحيا سريع، مقاتلي المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية ومجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى.



