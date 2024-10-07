شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على مخيم البريج وخان يونس

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استُشهدت طفلة وأصيبت مواطنة بجروح خطيرة، بعد قصف مدفعية الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الحربي بشكل مكثف مخيم جباليا، وجباليا البلد، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.