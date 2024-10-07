بالتزامن مع كلمة أبو عبيدة.. القسام تقتل وتقنص جنود الاحتلال وتدك مواقع عسكرية في "نتساريم"

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وجاءت العمليات الجديدة بالتزامن مع كلمة لأبو عبيدة الناطق باسم القسام، في ذكرى مرور عام على إطلاق معركة “طوفان الأقصى”.

وقالت القسام في بيان مقتضب “تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة للاحتلال مكونة من 10 جنود بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال مدينة غزة”، مؤكدة رصد مقاتليها هبوط الطيران المروحي لإجلاء ضحايا العملية من جنود الاحتلال.

واستهدف مقاتلو القسام دبابتين تابعتين لجيش الاحتلال من نوع “ميركافا” بعبوة أرضية وقذيفة “الياسين 105” شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس وعدد من فصائل المقاومة، قالت القسام إنها قصفت جميع المواقع العسكرية المهمة في محور “نتساريم” بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل والضواريخ من عيار 107 ملم.

وأعلنت القسام قنص جنديين من جيش الاحتلال، الأول في مخيم البريج وسط القطاع، والآخر في منطقة “التوام” شمال مدينة غزة.

وفي منطقة “التوام” أيضًا، استهدفت القسام ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين 105”.

وكان أبو عبيدة أكد في كلمته قدرة الكتائب على الاستمرار في معركة استنزاف طويلة الأمد مع جيش الاحتلال، وذلك بالرغم من خوض الكتائب معركة غير متوازنة القوة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت القسام لأول مرة منذ أشهر، قصف "تل أبيب" برشفة صاروخية من طراز “M90″، ونشرت مشاهد توثق عملية الاطلاق التي نفّذتها اليوم.







