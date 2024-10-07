إنطلاق برنامج التدريب السريري لطلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية بالمستشفى الاستشاري بالأردن

وطن: إنطلق برنامج التدريب السريري لطلبة الطب البشري في الجامعة العربية الامريكية، حيث التحق طلبة السنة الخامسة بمختلف الأقسام الطبية في المستشفى الاستشاري في الأردن.

وشملت الأيام الأولى للتدريب محاضرات توجيهية وجولات تعريفية لمساعدة الطلبة على فهم الإجراءات الطبية، وآليات العمل داخل المستشفى.

ويأتي هذا التدريب في إطار اتفاقيات التعاون والتدريب الموقعة بين الجامعة والمستشفى الاستشاري في الأردن، حيث أعرب الأطباء المشرفون في المستشفى الاستشاري عن إعجابهم بمستوى طلبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية، سواء من حيث التحصيل العلمي أو التفاعل مع الطواقم الطبية.

وقدم الطلبة شكرهم لإدارة الجامعة على اتاحة هذه الفرصة التي تمكنهم من تطبيق ما تعلموه نظرياً في بيئة عملية تفاعلية، مما يسهم في تطوير مهاراتهم الطبية.