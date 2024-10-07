مصلحة مياه محافظة القدس تبحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة مكافحة الفساد

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان اليوم في مكتبه برام الله وفداً من مصلحة مياه محافظة القدس ممثلاً بالمدير العام عبد الخالق الكرمي وعضو مجلس الإدارة حكمت سامي والمستشارين القانونيين للمصلحة المحامي مهند عساف وضحى أبو جابر وعلي البزار ومدير العلاقات العامة والإعلام فارس المالكي.

وأكد د.رضوان خلال اللقاء على الدور الكبير والهام الذي تقوم به مصلحة مياه محافظة القدس لاسيما في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون لتمكينها بالقيام بواجبها الوطنية وتأدية رسالتها ، والعمل سوياً على الحد من التجاوزات التي تسيئ للمصلحة وإدارتها وموظفيها.

كما اكد د. رضوان بأن المياه هي قضية وطنية وسياسية بالدرجة الأولى ويجب العمل بتنسيق وتعاونٍ بين الأطراف ذات العلاقة وان الاحتلال هو المسؤول الأول والأخير على أزمات المياه التي نمر بها ، ويجب أن لا يتم تحريك البوصلة وتوجيهها الى الإتجاه الخطاً .

من جانبه أكد الكرمي على أهمية تعزيز العلاقة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد ، وأن تكون هذه المؤسسة الوطنية داعمة للمصلحة في تأديتها رسالتها ودورها وموظفيها ، مشيراً الى أن المصلحة تحملت الكثير هذا العام وعملت بتفانٍ وفي ظل ظروفٍ صعبة جداً للتخفيف من حد أزمة المياه على المواطنين .

كما وجه الكرمي الشكر للدكتور رضوان على اللقاء ، مؤكداً بأن المصلحة تضع كل امكانياتها في تقديم خدماتها ووصول المياه الكافية الى جميع التجمعات في مناطق الامتياز .

وخلال اللقاء بحث الطرفان العديد من القضايا ذات الإهتمام ، واتفقا على الاستمرار في التنسيق والتواصل بينهما وبما يخدم ويعزز الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين .