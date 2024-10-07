الاحتلال يعتدي على صحفي ويعتقل 26 شابا في حملته المتواصلة بمخيم قلنديا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شابين واستولت على مزيد من المركبات خلال اقتحامها المستمر لمحيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجد مطير ومحمد الغزاوي من داخل المخيم بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وارتفع عدد المعتقلين منذ الصباح إلى 24 شابا وهم: محمد زهران، ومحمود علقم، وإيهاب شحرور، وأحمد جهاد الشوعاني، وموسى حزين، ومحمد إسحق يعقوب، وإيهاب بزيع، والشيخ كرم البرية، ومحمد حسن البرية، وأحمد حسن اللوزي، وعيسى جحجوح، وأحمد جمال الحوت، وموسى جحجوح، وأحمد عليان، وقبيل حماد، وأحمد علي أبو سمرة، وشريف محمد سعيد زايد، وسعيد محمد سعيد زايد، ومحمود حمد، وعلي خالد، وصالح عايد أبو غوش، وبراء خالد رشيد، ويوسف يعقوب حمد، وحسام عبد الرحمن.

كما اعتدت بالضرب المبرح على الصحفي إسحق الكسبة أثناء عمله داخل المخيم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء هذا الاعتداء.

كما استولت قوات الاحتلال على عشرات المركبات التي تعود لمواطنين في مخيم قلنديا وكفر عقب، واقتادتها إلى داخل الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل المخيم.

في السياق، لا تزال تدور مواجهات عنيفة في أزقة المخيم وأحياء بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث يطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم في الحملة المتواصلة التي استُشهد فيها طفل وأصيب 10 آخرون منذ الصباح.