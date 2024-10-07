"مجلس المستوطنات" يداهم خربة الفارسية بالأغوار الشمالية ويهدد المواطنين

وطن: داهمت طواقم "مجلس المستوطنات"، اليوم الاثنين، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وهددت المواطنين في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم "مجلس المستوطنات" التي داهمت الخربة هددت المواطنين شفهيا بهدم منشآتهم والاستيلاء على مركباتهم وجراراتهم الزراعية.

يذكر أن تجمع الفارسية يعاني خلال الأشهر الأخيرة اعتداءات متصاعدة من المستوطنين، وتتمثل الاعتداءات في مهاجمة مساكن المواطنين، وتهديدهم، وترهيبهم، وسرقة ممتلكاتهم وتخريبها، كما تشكل الاعتداءات في مناطق الأغوار مخاطر كبيرة على حياتهم، علما أن جزءا كبيرا منها يجري بحماية قوات الاحتلال.

ويتخوف أهالي التجمع من أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى تهجيرهم من أراضيهم قسرا على غرار ما حدث مؤخرا في العديد من التجمعات في مناطق السفوح الشرقية والأغوار، وآخرها تجمع "أم الجمال" الذي تم تهجيره قسريا قبل حوالي شهرين، بسبب إرهاب المستوطنين المدعوم من حكومة الاحتلال.