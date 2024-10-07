8 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر، بانتشال جثامين 8 مواطنين، وإصابة عدد آخر بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة أبو قمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.