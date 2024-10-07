فصائل المقاومة: الكثير بانتظار الاحتلال وموحدون في رؤيتنا وقرارنا

وطن: أكدت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة اليوم الاثنين أن "هناك الكثير مما سيراه العدو في قادم الأيام"، مشيدة بوحدة المقاتلين بالميدان التي "مثلت مشهدا عظيما وعامل قوة للمقاومة".

وأشارت في بيان نشرته بالذكرى الأولى لهجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أن الهجوم "أساء وجه الكيان الغاصب وأسقط نظرية الردع التي حاول العدو تأسيسها".

ولفتت إلى أن عبور السابع من أكتوبر وما تبعه "شكل حدثا فارقا في نضال شعبنا وأمتنا وسيسجل في التاريخ كنقطة تحول كبرى".

وشددت فصائل المقاومة على أن قيادتها ممثلة بالغرفة المشتركة "موحدة في قرارها ورؤيتها".

وأوضحت الفصائل أن غضب الشعب الفلسطيني بلغ ذروته يوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك مع استمرار "العدوان على المسجد الأقصى وتدنيسه واستباحته وتقسيمه زمانيا ومكانيا كذلك التمهيد لهدمه وبناء الهيكل المزعوم".

كذلك تزايد الغضب الفلسطيني قبل الطوفان بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما الإجراءات القمعية التي اتخذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضدهم، وفقاً للبيان.

وجاء في البيان أن الاحتلال خنق غزة بحصاره المستمر، سعياً إلى موتها البطيء، بينما سرّع في تنفيذ مخططاته لضم الضفة الغربية. وأكدت الفصائل أن لهذه الأسباب وغيرها "انفجرت المقاومة في وجه الجلاد وقاتل شعبنا محتليه بأظافره".

وقالت فصائل المقاومة إنه لولا احتضان شعبنا لمقاوميه وأبطاله أمام عدوان الاحتلال، ورفضهم لمخططات التهجير إلى خارج القطاع، لما استطاع المقاومون أن يصمدوا في وجه آلة حرب الاحتلال العاتية.

وأشاد البيان بالعمليات "البطولية في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل"، كذلك المقاومة في المدن الفلسطينية والمخيمات، التي تطور أدواتها وتتصدى لقوات الاحتلال.

وختمت الغرفة المشتركة بيانها بتوجيه التحية لجبهات المقاومة في "لبنان واليمن والعراق" على مساندتها الشعب الفلسطيني وانخراطها المباشر في المعركة "من خلال استهداف قوات الاحتلال وقواعده العسكرية وتكبيده خسائر كبيرة". كما أشادت "بالهجمات القوية" التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد "جيش الاحتلال معلنة وقوفها إلى جانب شعبنا وإسناد مقاوميه".



المصدر : الجزيرة