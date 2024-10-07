السابع من أكتوبر يوم إذلال وانكسار الطغاة

كتب نضال العضايلة: السابع من أكتوبر وما ادراك ما هو السابع من أكتوبر، إنه تاريخ مجيد في حاضرة الأمة الإسلامية، يومُ مرغ فيه فتية من الفلسطنيين بكرامة إسرائيل الأرض وجعلوا من خرافة أنها لا تهزم أكذوبة، رغم القتل والدمار الذي أحدثته آليتها العسكرية.

لقد بتنا اليوم على ثقة من وعد الله أن هذا الكيان الصهيوني الحقير إلى زوال وأن الحق في طريقه لأهله، إذ يقول رب العزة جلا وعلا "وكان حقًّا علينا نصرُ الْمؤمنين".

سنة كاملة لا بل 364 يوماً مرت على ‎طوفان الأقصى، وما زال العدو في تخبط رغم كل الإمكانيات العسكرية واللوجستية التي لديه وعلى يد قلة من الشباب المحاصر، هو يوم العزة والمجد والفخر للعرب يومٌ استعادوا فيه كرامتهم ووحدتهم ورفعوا رؤوسهم عاليةً في وجه أعدائهم مسطرين بدمائهم صفحة جديدة من الشرف والبطولة.

السابع من أكتوبر المجيد يوم غير مجرى التاريخ في أعظم أنعطافة في تاريخ الاسلام والعروبة، يوم أفتضت فيه بكارة صخرات الجدار فجعلت من أبناء السامري كعصف مأكول إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، فأختزلت صرخة هذا اليوم صرخات المظلومين على مدى التاريخ.

سيظل يوم 7 اكتوبر الفخر والعزة والشرف وسوف يسجل التاريخ أنه يوم الشرف والعزة والكرامة لغزة وفلسطين والشعوب العربية الحره يوم الفخر العظيم الذي حدث على يد أبطال الأمة العربية حماس وكتائب القسام بدماء شهدائها وهو اليوم الذي تم فيه ضرب الصهاينة الأنجاس المغتصبين لفلسطين.

لقد كسر ابطال فلسطين الوهم الصهيوني الذي جعل شعوب الشرق الأوسط تتوهم لعقود أن دولة إسرائيل-الكيان الصهيوني- هي القوة التي لا تقهر في المنطقة، طوفان الاقصى الذي ثقّف شعوب العالم بالقضية الفلسطينية وتاريخها وأبرز لهم اسمى معاني الكفاح والنضال من اجل الحق والحرية والوطن.

عام كامل وضعت فيه غزة المحاصرة تحت الجرائم الصهيونية العالم وبشكل خاص المجتمع الغربي على ميزان الكذب والنفاق والانسلاخ عن ابسط مبادئ حقوق الإنسان .

يوم السابع من إكتوبر، يوم ثورة الأُمة، وثورة المظلومين والمكلومين، يوم ثبت الله المقاومين والمرابطين والمجاهدين وآواهم ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا.

قد يطول الحديث عن يوم السابع من اكتوبر المجيد، ولكنه لن يفيه حقه، فهو يومٌ من أيام الله المباركة، يومٌ لن ننساه لأنه يوم عزةٍ وكرامةٍ وعنفوانٍ محمديٍ أصيل، ولن ينساه الصهاينة، لأنه يومٌ أذلوا فيه، وكُشف فيه ضعفهم ووهنهم، وانكشفت سمومهم المدسوسة في الأمة بشاربٍ محفوف ولحىً ناعمة.

سيبقى هذا اليوم مُقدس يبُث الفخر والإعتزاز في قلب كل حُرٌ شريف، اليوم الذي إندثرت فيه غطرسة الباغين، قتلة الأطفال، اليوم الذي هزّ عروش الطغاة ودمر مخطط تقسيم وتفكيك الأمة وأراضيها، إحيوا هذا اليوم وأجعلوا منه كابوساً للطغاة وأذنابهم.

نجى الله المستضعفين وشفى المصابين وجبر خواطرهم وسرهم ورضى عنهم وأرضاهم، ورحم الله الشهداء يارب، وستحيا فلسطين بإذن الله وتسقط الصهيوني إن ذلك على الله يسير.