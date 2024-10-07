الحزب الشيوعي الفلسطيني : ثورة شعبنا ليست مجرد لحظة في التاريخ، بل هي مسيرة مستمرة تتطلب من كل فرد منا أن يكون جزءًا منها

وطن: أكد الحزب الشيوعي الفلسطيني إن عملية طوفان الاقصى هي تذكير دائم بأن التضحيات التي قدمها أبطال المقاومة لم تكن عبثًا، بل كانت حجر الأساس للخروج من نفق أوسلو المظلم الذي قيد الشعب الفلسطيني باتفاقيات مذلة ولم توصله للهدف المنشود وهو اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وتوجيه ضربة قاصمة لعملية التطبيع مع هذا الكيان الغاصب وكشف كل الاقنعة المخاذعة للغرب الامبريالي والذي كان يصدع رؤوسنا بمصطحات حقوق الانسان والتي تبين انها مجرد شعارات فارغة من مضمونها.

وقال الحزب في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لطوفان الأقصى وصل لوطن نسخة عنه انه يجب أن نتذكر أن ثورة شعبنا العربي الفلسطيني ليست مجرد لحظة في التاريخ، بل هي مسيرة مستمرة تتطلب من كل فرد منا أن يكون جزءًا منها.

واضاف الحزب "إن التحرر من الاحتلال والقهر والاستبداد لا يأتي إلا عبر التكاتف والوحدة والتضحيات الجسام."

ودعا الحزب "كل الثوار والأحرار والمناصرين في كل مكان إلى الوقوف صفًا واحدًا، ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا في قطاع غزة وضد الابادة التي يتعرض لها شعب لبنان الشقيق والصديق والذي يدفع ثمن وقوفه مع غزة ".

وتابع "إننا في الحزب الشيوعي الفلسطيني نحيي هذا اليوم بكل اعتزاز، موقنين أن المستقبل يحمل المزيد من التحديات، ولكنه يحمل أيضًا المزيد من الفرص لإثبات قوتنا وصمودنا. التحية لكل من ضحى وناضل، والتحية لكل من يقف اليوم على خط النار من أجل الحرية ودحر الاستعمار. الحرية لفلسطين المجد والخلود للشهداء الشفاء العاجل للجرحى الحزب الشيوعي الفلسطيني".

وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني: