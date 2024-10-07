هنا غزة...طائر العنقاء يخرج من رماد النار والدمار

كتب أيوب عثمان: اليوم الاثنين السابع من أكتوبر 2024 هو اليوم السادس والستون بعد المئة الثالثة والذي يمثل الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" البطولية الأسطورية الفلسطينية العروبية.

من يصدق أن غزة الصغيرة الفقيرة المستضعفة المحاصرة ما تزال -بعد حرب الإبادة الصهيو/أمريكية-باقية؟!

من يصدق أن هذه هي غزة التي سويت بيوتها ومبانيها من جامعات ومدارس وٱثار ومستشفيات وكنائس ومساجد بالأرض التي كانت تنتصب فوقها؟!

من يصدق أن غزة-التي دمر الاحتلال فيها الحجر، وأحرق واقتلع الشجر، وما يزال يبيد فيها البشر- ها هي قد خرجت من بين نار إبادتها ورمادها لتدافع عن أهلها وأرضها وتقاوم عدو الله وعدوها؟!

هل يصدق اولئك الذين شهدوا غزة وهي تموت أنها قد عادت إلى الحياة من رماد موتها وانتصبت لتقانل في سبيل مجد الوطن الفلسطيني ومجد عروبتها من جديد؟!

هل يصدق أحد أن مثل هذا الصمود الأسطوري تسجله--بكل الاستبسال والبطولة والاقتدار-- غزة الصغيرة الفقيرة المستضعفة المعزولة والمحاصرة في وجه هذا التحالف الشيطاني الصهيو/أمريكي/غربي ولعام كامل بأيامه الستة والستين بعد المئة الثالثة؟!

من يصدق أن هذه هي غزة التي ما تزال تقاوم كرا وفرا، تقتل وتفخخ وتكمن وتغير بينما هي توقع في عدو الله وعدوها مختلف الخسائر وعديد الفخاخ والكمائن؟!

من يصدق أن غزة التي ما تزال تقاوم وكأنها في أول أيام الحرب عليها هي ذاتها غزة المعزولة والمحاصرة برا وبحرا وجوا منذ 17 عاما، وهي التي ما تزال تقصف من البر ومن البحر ومن الجو، دون هوادة؟!

من يصدق أن هذه هي غزة التي عايشت بصمودها وعاشت ستة حروب شرسة سبقت هذه الحرب الأكثر شراسة وفظاعة وبشاعة من حيث الإبادة الجماعية والتدمير والهدم على مدار عام كامل بأيامه الثلاثمئة وست وستين؟!

من يصدق أن هذه هي غزة التي ما تزال تعيش الٱن سابع حرب يشنها الاحتلال الصهيو-أمريكي-غربي خلال 12 عاما، أي بمعدل حرب كل عامين؟

من يصدق أن غزة التي صمدت في حرب 2008/2009 لواحد وعشرين يوما قد بلغت اليوم قوة مكنتها من الصمود وكسر إرادة الاحتلال على مدار عام كامل بأيامه وساعاته ودقائق أحداثه وفواجعه؟!

من يصدق أن هذه هي غزة بمقاومتها التي أفقدت العدو الصهيوني وداعمه الأمريكي والغربي صوابهم العسكري والسياسي والمعنوي؟!

من يصدق أن غزة الفقيرة المعزولة المستضعفة المحاصرة ما تزال--على مدار عام كامل-- تقوى على مواجهة وصد ومقاومة جيش يقال إنه الأقوى في الشرق الأوسط, كما يوصف بأنه لا يقهر ولا يهزم ولا يكسر، فقهرته غزة وأهانته وكسرت شوكته وهشمت سطوته؟!

هنا غزة. هنا غزة الباسلة المستبسلة. هنا غزة الصابرة المحتسبة...هنا غزة المقاومة المنتصرة، بإذن ربها، المؤمنة بوعده إذ قال: "إني جزيتهم اليوم بما صبروا...".

هنا غزة المقاومة وإن كانت غارقة في عتمتها وفقرها وجوعها وعطشها ومرض أهلها وقلة حيلتها في دوائها وكسائها وغذائها وتلوث ماىها وفساد هوائها...و...وهوانها على بني عروبتها ودينها.

إزاء هذه الحرب البشعة التي يصبها الاحتلال الصهيوني بدعم وإسناد امريكي صبا على قطاع غزة الذي يحتويه الفقر والجوع والمرض والذي تلف العتمة أهله وأرضه وسماءه وكل أرجائه، فإن المرء يحار فيتساءل:

ألا يرى حكام العرب أن غزة المعزولة المحاصرة منذ سبعة عشر عاما والتي ما تزال-- من خلال أطفالها ونسائها وشيوخها ورجالها الذين يشكلون حاضنة شعبية لمقاومتها-- تدافع عن شرف الأمة العربية وعن مجدها وعن ماضيها وحاضرها ومستقبلها أنها هي الرئة النقية التي تستنشق أمة العرب منها هواء الحرية والمجد والكرامة الوطنية في وقت نراها فيه تستسلم للقهر والذل والمهانة؟!

ألا يرى قادة العرب أنهم--بتركهم غزة لمصيرها وللاستقواء الصهيو/أمريكي عليها--إنما يغامرون بمصائر أوطانهم ويخرجون عن أبجديات عروبتهم؟!

أليس من حق الشعب العربي أن ينظر إلى قصدية الغياب العربي الرسمي على نحو غريب ومريب؟!

ألم يجل في خاطر القادة العرب أن يغضبوا--ولو مرة واحدة--غيرة على ضياع المجد العربي وعلى فللسطين وأقصاها ومسراها، وحرصا على غزة وحماية لأهلها ومقاومتها؟!

ألا يجرؤ قادة العرب أو أحد الرجال فيهم أن يسمعوا الاحتلال وداعميه والسائرين وفق سياسته ما يجعلهم يفكرون ويعتبرون فيعقلون؟!

ألا يستدرك قادة العرب أو أرجحهم عقلا وأعمقهم فكرا فيتجشم عناء إفهامهم أن من يقصر اليوم في أمر طلب إليه غدا ومن هان على نفسه اليوم هان على غيره غدا أو بعد غد؟!

وبعد:

أما من غضبة عربية رسمية تعلن أن العصر العربي ها قد بدأ، وأن زمن الانحطاط العربي قد ولى إلى غير رجعة وانقضى، لا سيما بعد أن طال أمد العصر اليهودي فتمدد وامتد واستبد؟!

أم هل ما زال قادة العرب يصرون على البقاء تحت العباءة الصهيونية والحماية الأمريكية، والاستمرار في إهمال عروبتهم ودينهم والتنكر لأمجادهم ولشعارهم القائل "أمجاد يا عرب أمجاد" المستمد من قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس"؟!

أما قبل الختام:

فهل يرى قادة العرب أن ترك غزة إلى حالها ومصيرها هكذا فتدمر ويباد أهلها هو أمر يريحهم، وهل يرون الراحة ذاتها في تركهم للبنان على ذات الشاكلة، أيضا؟! ألا جللهم العار، وألا بئس ما يرون!!!

أما ٱخر الكلام:

فليطمئن حكام العرب أن غزة باقية، بعون ربها ومنتصرة ، وأن أهلها، بإذن الله، باقون ومنتصرون.

سينصر الله غزة حتى إذا ما رٱها طواويس العرب أو سمعوا عنها، تذكروا على الفور ضعفهم وجبنهم وخيبتهم وسواد غدهم، وقد صدق فيهم وصف الشاعر العربي العراقي، أحمد مطر، إذ يقول:

وجوهكم أقنعة بالغة المرونة

طلاؤها حصافة وقعرها رعونة

صفق إبليس لها مبتهجا وباعكم فنونه

وقال: "إني راحل، ما عاد لي دور هنا

دوري أنا أنتم ستلعبونه

..........

وغاية الخشونة

إن تندبوا: قم يا صلاح الدين قم

كم مرة في العام توقظونه

كم مرة على جدار الجبن تجلدونه

أيطاب الأحياء من أمواتهم معونة؟!

دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه

لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه.