دروس وإرث السابع من أكتوبر

كتب: ريتشارد هاس

ترجمة وطن: من الممكن أن تفوز بحرب في ساحة المعركة وتخسرها في نفس الوقت. وقد فعلت "إسرائيل" ذلك على وجه التحديد في غزة، باختيارها خوض حرب تقليدية ضد عدو غير تقليدي دون خطة لما سيأتي بعد ذلك.

قبل عام واحد، قتلت حماس نحو 1200 شخص في "إسرائيل" وأسرت أكثر من 250 رهينة. ومنذ ذلك الحين، حولت "إسرائيل" جزءاً كبيراً من غزة إلى أنقاض؛ وورد أن أكثر من 40 ألفاً من سكانها قتلوا "استشهدوا"، وهو الرقم الذي يشمل ما بين 10 آلاف إلى 20 ألفاً من مقاتلي حماس. وقُتل أكثر من 700 جندي إسرائيلي في قتال حماس وغيرها من الفصائل المدعومة من إيران.

من الواضح أن الصراع لم ينته بعد. نادرًا ما يمر يوم دون ضربات عسكرية جديدة وضحايا. ومع ذلك، يبدو أن المرحلة الأكثر كثافة في صراع غزة قد انتهت: مع تدهور حماس عسكريًا، حول القادة الإسرائيليون تركيزهم شمالًا، وهاجموا قادة حزب الله وأصوله في لبنان. لذلك، ليس من السابق لأوانه محاولة تلخيص وتقييم الدروس والإرث المستفاد من السابع من أكتوبر. بادئ ذي بدء، يمكن أن تكون الافتراضات خطيرة. لقد فاجأ الهجوم "إسرائيل" للمرة الثانية في تاريخها (كانت المرة الأولى هي إطلاق حرب أكتوبر عام 1973). وعلى الرغم من وجود تحذيرات حول ما تخطط له حماس، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين لم يأخذوها على محمل الجد. لقد استمروا في نشر معظم كتائب قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تاركين الحدود مع غزة غير محمية تقريبًا. وكما كانت الحال قبل خمسين عامًا، فقد ثبت أن الرضا عن الذات مكلف. كما أظهر هجوم السابع من أكتوبر أن عدو عدوك ليس بالضرورة صديقك. على مدى عقد من الزمان، قدمت الحكومة الإسرائيلية تحت إشراف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمًا اقتصاديًا كبيرًا لحماس على أمل صريح في أن يؤدي ذلك إلى وضع حماس في وضع أفضل للتنافس مع السلطة الفلسطينية. كان هدف نتنياهو تقسيم الفلسطينيين، وإضعاف نفوذ الصوت الأكثر قبولًا دوليًا للقومية الفلسطينية، وبالتالي جعل حل الدولتين مستحيلًا.

لقد نجحت "إسرائيل" بشكل كبير في المساهمة في إضعاف السلطة الفلسطينية. ولكنها فشلت في تصور أنها قادرة على شراء حماس. فالحروب سياسية بقدر ما هي عسكرية. ومن الممكن أن تفوز في حرب على أرض المعركة ثم تخسرها. وقد فعلت "إسرائيل" ذلك على وجه التحديد في غزة، باختيارها خوض حرب تقليدية ضد عدو غير تقليدي دون خطة لما سيأتي بعد ذلك. ولابد وأن يترجم النجاح العسكري إلى ترتيبات أمنية وحكيمة دائما. ولكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا تقديم اقتراح لأي من الأمرين، خوفاً من أن تتطلب الخطة القابلة للتطبيق دوراً للسلطة الفلسطينية، إلى جانب قوة استقرار عربية، وهو ما من شأنه أن يبني الزخم نحو إقامة دولة فلسطينية ويحفز الاقتتال الداخلي الإسرائيلي الذي قد يطيح بحكومة نتنياهو.

وما يزيد الطين بلة أن "إسرائيل" تحدد النجاح ــ القضاء على حماس ــ بشروط لا يمكن تحقيقها. وبالتالي فإن "إسرائيل" تخسر بعدم الفوز، في حين تفوز حماس بعدم الخسارة. وحماس، التي هي فكرة وشبكة بقدر ما هي منظمة، سوف تظل حتمية في شكل ما وتحتفظ بالقدرة على إعادة تشكيل نفسها، وخاصة في السياق الناشئ للاحتلال الإسرائيلي المفتوح دون منافسة من الفلسطينيين الأكثر اعتدالاً.

وما حدث منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول يقدم أيضاً بعض الدروس للوسطاء المحتملين. إن الإقناع وحده لا يمكن الاعتماد عليه لتغيير سلوك الآخرين، سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. ولابد وأن تدعم الدبلوماسية بالحوافز والعقوبات، وفي بعض الأحيان لابد وأن نتخلى عن سياسة العصا والجزرة. فضلاً عن ذلك فإن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح إذا كان الوسيط راغباً في النجاح أكثر من راغبي النجاح من الأطراف الرئيسية، التي لابد وأن تستنتج لأنفسها أن التسوية والاتفاق أفضل من استمرار الصراع. وعندما يستنتج الأطراف الرئيسية خلاف ذلك، فإن أي قدر من الوساطة، مهما كانت نواياها طيبة، لن ينجح. والواقع أن إرث السابع من أكتوبر/تشرين الأول ــ أو بالأحرى إرثه ــ لا يوفر سوى القليل من الأساس للتفاؤل. فقد أصبح حل الدولتين أكثر بعداً من أي وقت مضى. وكان مثل هذا النهج مستبعداً بالفعل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن العام الماضي عزز شكوك الإسرائيليين بشأن مدى رغبة وإمكانية العيش بأمان إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة. في الوقت نفسه، أدى رد "إسرائيل" على السابع من أكتوبر إلى تعزيز وجهات النظر المعادية لإسرائيل بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية و"إسرائيل" ذاتها، وتعزيز جاذبية حماس، التي، مثلها كمثل أنصارها في إيران، ليس لديها أي مصلحة في التعايش السلمي مع "إسرائيل". والنتيجة الصافية هي أن المستقبل من المرجح أن يشبه "حل الدولة الواحدة": السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، وسكان المستوطنين المتزايدين، والاشتباكات المتكررة بين قوات الجيش الإسرائيلية وحماس في غزة ومع الفصائل الشبيهة بحماس في الضفة الغربية. لقد خسرت "إسرائيل" الكثير، ليس فقط في الأرواح والإنتاج الاقتصادي، بل وفي سمعتها ومكانتها في الولايات المتحدة والعالم. ويرى جيل أصغر سنا "إسرائيل" أكثر كجالوت من داود، وأكثر قمعا من المظلوم. وارتفعت معاداة السامية. ومع موت احتمالات حل الدولتين، فقد تواجه "إسرائيل" خيارا ثنائيا بين كونها دولة يهودية ودولة ديمقراطية. إن إضعاف حزب الله والحوثيين، مهما كان موضع ترحيب، لا يغير هذه الحقائق.

لقد دفعت "إسرائيل" ثمناً باهظاً في المنطقة. فقد حققت إيران ما قد يكون أحد أهدافها الأصلية من الهجوم: جعل من الصعب على السعودية، وهي قوة قوية في العالمين العربي والإسلامي، إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع "إسرائيل". ورغم أن إدانة تصرفات "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لن تمنع التعاون الاستخباراتي والعسكري مع حكومات عربية مختارة تواجه التهديد المتبادل من جانب إيران، فقد تراجع حاكم المملكة عن انفتاحه على تطبيع العلاقات في غياب دولة فلسطينية مستقلة. كما دفعت الولايات المتحدة ثمناً باهظاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. فقد فقدت مكانتها في العالم العربي بسبب عجزها عن التأثير على السياسة الإسرائيلية، وأبعدت بعض الإسرائيليين عن ذلك بانتقاداتها وتحركاتها المستقلة. وعلاوة على ذلك، تجد الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى متورطة بعمق في الشرق الأوسط في حين أن أولوياتها الاستراتيجية تتمثل في ردع العدوان الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومواجهة العدوان الروسي في أوروبا. ولا شك أن كل هذا يجلب الرضا للمحور المناهض للغرب الذي يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. ولم يكن أي من هذا حتمياً. لقد اختارت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إضعاف السلطة الفلسطينية وقللت من شأن التهديد الذي تشكله حماس، والتي استغلت الفرصة بشن هجومها. ثم ردت "إسرائيل" عسكرياً وليس سياسياً على الإطلاق. وأنفقت الولايات المتحدة معظم رأس مالها الدبلوماسي في الدعوة عبثاً إلى وقف إطلاق النار الذي لم يكن أي من الطرفين راغباً فيه. وكان الثمن البشري والاقتصادي والدبلوماسي باهظاً، وأصبحت المنطقة الأكثر اضطراباً في العالم في وضع أسوأ.



- ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية والمستشار الأول في Centerview Partners، عمل سابقًا مديرًا لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية (2001-2003)، وكان مبعوثًا خاصًا للرئيس جورج دبليو بوش إلى أيرلندا الشمالية ومنسقًا لمستقبل أفغانستان. وهو مؤلف كتاب The Bill of Obligations: The Ten Habits of Good Citizens (Penguin Press, 2023) والنشرة الإخبارية الأسبوعية Home & Away من Substack.



المصدر: Project Syndicate