الحرس الثوري الإيراني يؤكد جاهزيته للرد على أي "عدوان يستهدف طهران"

وطن: قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الاثنين، إن "إيران على أتم الجهوزية للدفاع عن مواطنيها والرد على أي اعتداء ضد البلاد".

وأضاف سلامي:"نطمئن الشعب الإيراني بأننا في قمة الجاهزية للرد على الأعداء والدفاع عن البلاد، وسنتصدى بكل قوة وصلابة وحسم لأي تحركات شريرة من العدو الصهيوني".

وتابع: "ملتزمون باستراتيجية المرشد الأعلى في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على تحركات العدو، وسنواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين".