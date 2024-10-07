مسيرات متواصلة في الشوارع الأميركية تنديدا باستمرار الحرب على غزة

وطن: تتواصل المسيرات الجماهيرية في الشوارع الأميركية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، على أن تكون ذروتها، اليوم الإثنين، بالإضراب العام في المؤسسات العربية والإسلامية تنديدا باستمرار الحرب على قطاع غزة التي دخلت في عامها الثاني.

وخرج الآلاف في مدينة هاريسبرج بولاية بنسلفانيا للمطالبة بفرض حظر على الأسلحة المصدرة لدولة الاحتلال، وإنهاء الإبادة الجماعية، كما خرجت مسيرة أخرى في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرضون من "إبادة جماعية" على يد جيش الاحتلال، كما نظمت لليوم الثاني على التوالي مسيرة جماهيرية في مدينة سياتل بولاية واشنطن رفضا للحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني.