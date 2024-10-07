ثلاثة شهداء وعشرات الإصابات في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات بجروح، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن قصفا استهدف منازل المواطنين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين على الأقل، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاحتلال المسيّرة النار على عدة مناطق بالمخيم.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.