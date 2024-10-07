الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بينهم امرأة في قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين بينهم امرأة من مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، واعتقلت الأسيرة المحررة سماح حجاوي، وصبري أبو حامد، وسعيد ملحم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وعقب اقتحام المدينة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمدينة، عن تأخير الدوام المدرسي، ليبدأ الساعة التاسعة صباحا، نظرا للظروف الراهنة.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن مشاة من جنود الاحتلال انتشروا بكثافة في أحياء من بلدة جيوس شرق قلقيلية، دون ان يبلغ عن اي اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي "المتوجه إلى بلدة حبلة"، واحتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لقرية كفر لاقف بالسواتر الترابية، ومنعت تنقل المواطنين من وإلى القرية، علما أنها تقع على الشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل مدينة قلقيلية الجنوبي "المتوجه إلى بلدة حبلة"، واحتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.