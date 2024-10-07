"فشل في اعتراض القذائف".. الاحتلال يقر بإصابات وأضرار كبيرة بصواريخ من لبنان إلى حيفا

وطن: أكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع إصابات وتضرّر عشرات المنازل والسيّارات، نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان، وسقطت بشكل مباشر في مدينة حيفا المحتلة، ليلة الأحد - الإثنين.

وتحدث الإعلام العبري عن سقوط صواريخ أطلقت في اتجاه حيفا، مشيرا إلى فشل محاولات الاعتراض من قبل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل الإعلام العبري عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تأكيده أنّه "لم يتمّ اعتراض أي صاروخ من الصلية التي تمّ إطلاقها على حيفا"، على الرغم من أنّها "كانت موجهة نحو المدينة".

وأشارت "القناة 12" العبرية، إلى وقوع انفجار ضخم، مع توثيقها سقوط القذائف الصاروخية في حيفا، في وقت أكد مستشفى "رمبام" في حيفا وصول 6 إصابات جراء سقوط الصواريخ في المدينة المحتلة، بالإضافة إلى إصابة خطيرة نتيجة سقوط صواريخ في طبريا.

في غضون ذلك، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- أن مجاهديها نفذوا عملية إطلاق صلية من صواريخ "فادي 1" على قاعدة "الكرمل"، جنوبي حيفا.

وأشارت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيان، إلى أن "العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو".