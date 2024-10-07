وزارة شؤون المرأة ترصد تداعيات حرب الابادة على النساء في فلسطين

وطن: أصدرت وزارة شؤون المرأة تقريراً يرصد تداعيات حرب الابادة على النساء الفلسطينيات على مدار عام من العدوان.

ويتضمن التقرير أرقاماً وإحصائيات بشأن الانتهاكات والاثار الناجمة عن الحرب خصوصا على النساء والفتيات. انتهاك حقهن في الحياة، والحق في السكن والمأوى اللائق. كذلك سلب الحرية والاخفاء القسري والتعذيب ومختلف صنوف العقوبات بخق النساء وتحديدا الأسيرات. ويركز على الآثار النفسة والاقتصادية على النساء اللواتي فقدن المعيل والمشاريع والوظائف، وعلى الاستهداف المتعمد للصحافة والإعلاميين لمنع إيصال الحقيقة إلى العالم.

كذلك يسلط التقرير الضوء على تداعيات العدوان على البنية التحتية ومصادر المياه وانهيار المنظومة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على صحة النساء الفتيات، والمنظومة التعليمية والحرمان من حق التعلم، بالإضافة إلى انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

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