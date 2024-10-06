سوريا: عدوان إسرائيلي يستهدف ريفي حمص الشرقي والجنوبي

وطن: أفاد مصدر عسكري سوري، مساء الأحد، بأنّ "الاحتلال الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى"، مشيراً إلى أنّ "القصف أدّى إلى وقوع خسائر مادية"، وفق ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية.

وأفادت مصادر في دمشق، بأنّ "قصفاً استهدف مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي لمدينة حمص".

كما تحدثت مصادر ميدانية، عن أنّ "أصوات الانفجارات التي تُسمع في محيط مدينة حمص ناجمة عن انفجار مستودعات في الريفين الشرقي والجنوبي".



وأكّدت مصادر في سوريا، بعد ظهر الأحد، بارتقاء شهيد و3 إصابات من جرّاء العدوان الذي استهدف سيارات محمّلة بمواد إغاثية في ريف حمص.

وأفاد مصدر ميداني من سوريا، بأنّ "العدوان الإسرائيلي على حمص طال أيضاً سيارتين تحملان مساعدات ومواد إغاثية في مدينة حسياء الصناعية".

كذلك قالت مصادر ميدانية، قولها إنّ "صواريخ استهدفت مصنعاً للسيارات في المدينة الصناعية بمنطقة حسياء في ريف حمص".

وقبل هذه الاعتداءات، وقبل ذلك، تصدّت الدفاعات الجوية السورية لأجسام معادية مقابل الساحل السوري، حيث أشارت ماصدر في سوريا إلى سماع أصوات ناتجة عن ذلك في اللاذقية وطرطوس.

وكان قد استشهد 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون، في عدوان جوي شنّه الاحتلال الإسرائيلي، على أحد الأبنية السكنية في حي المزة في العاصمة دمشق.