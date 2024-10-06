ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم الشاطئ

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن فرق الدفاع المدني انتشلت 3 شهداء، بينهم طفلة وامرأة، جراء قصف منزل بمخيم الشاطئ بمدينة غزة، وأنها ما زالت تبحث عن مفقودين آخرين بين ركام المنزل المدمر.

وأشارت مصادر طبية إلى أن 68 شهيدا ارتقوا في غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.