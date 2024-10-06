11 إصابة بقصف للاحتلال استهدف نازحين في مخيمي النصيرات وجباليا

وطن: أصيب 11 مواطنا، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين.

وأضافت أن الاحتلال قصف مركزا يؤوي نازحين في مخيم جباليا، ما أدى لإصابة 4 مواطنين. كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الشاكوش شمال غرب رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,870 مواطنا، وإصابة 97,166 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.