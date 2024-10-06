"الهلال الأحمر": توقف العمل بعياداتنا الطبية في محافظة شمال غزة جراء عدوان الاحتلال

وطن: أفادت جمعية الهلال الأحمر، مساء اليوم الأحد، بأن العيادات الطبية الخاصة بها في محافظة شمال غزة توقفت عن العمل، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على المحافظة.

وبينت الجمعية، في بيان، أنه جراء العدوان الواسع الذي بدأه الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة، من خلال الاستهداف المباشر وإجبارهم على النزوح، نزحت طواقم الجمعية من أماكن سكناها، ما أدى لتوقف العمل في العيادات الطبية الخاصة بالجمعية، وعددها أربع عيادات.