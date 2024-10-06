عسقلان ومستوطنات غلاف غزة تُقصف بالصواريخ.. ومقتل ضابط شمالي القطاع

وطن: على أبواب الذكرى الأولى لملحمة "طوفان الأقصى"، المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها باستهداف قوات الاحتلال وآلياته وتتصدى لمحاولات توغل جيش الاحتلال شمالي قطاع غزّة، بينما لا تزال تقصف مستوطنات الغلاف بالصواريخ.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مقاتليها "عسقلان" ومستوطنات الغلاف برشقة صاروخية.

وفي هذا السياق، أقرّت قناة "الـ 13" العبرية رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزّة في اتجاه جنوبي عسقلان.

"جيش" الاحتلال يقر بقتيل وإصابات في شمالي غزّة

هذا وأقرّ جيش الاحتلال، الأحد، بمقتل جندي إسرائيلي متأثراً بجروح سابقة، أُصيب بها في قطاع غزّة، بالإضافة إلى تسجيل عدة إصابات في صفوف جنوده، في معارك القطاع.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن جيش الاحتلال أنّ الجندي القتيل هو مقاتل من كتيبة حشان 129، اللواء الثامن، متأثراً بجراحه بعد إصابته بجروح خطيرة في 15 حزيران/يونيو الفائت في معركة في شمالي قطاع غزّة.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 مقاتلين، بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي القطاع اليوم، من بينهم ضابط مقاتل من كتيبة شاكيد (424) من لواء جفعاتي، وجنديين من الكتيبة (932) من لواء ناحال.

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في محاور القتال

إلى جانب ذلك، يخوض المقاتلون في فصائل المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في محاور القتال في شمالي قطاع غزّة.

وتمكن مقاتلو كتائب الشهيد عز الدين القسّام، من تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة من جيش الاحتلال قوامها 10 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز التركي غربي معسكر جباليا شمالي قطاع غزّة.

وسبق أن أعلنت كتائب القسّام أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال شمالي قطاع غزّة.

وفي عملية مركبة، تمكن مجاهدو القسّام من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة تابعة لجيش الاحتلال من نوع "ميركافا 4"، حولها عدد من الجنود، قرب ستوديو سلطان شرقي معسكر جباليا شمالي القطاع.

وفي ذات الكمين، استهدفت الكتائب مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى.

أيضاً، فجّرت القسّام عدداً من العبوات الأرضية في ناقلة جند للاحتلال وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزّة.

وأعلنت سرايا القدس استهدافها بقذيفتي (TBG) غرفة قيادة وتحكم تابعة لـ"جيش" الاحتلال في شارع "الهدد بلوك2" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزّة.

بدورها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إنها تخوض معارك ضارية كتفاً بكتف مع رفاقهم في فصائل المقاومة مع قوات الاحتلال في محاور القتال شمال القطاع.

كتائب شهداء الأقصى وكتائب المجاهدين أيضاً، أكدتا خوض مقاتليهما اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال في محاور القتال في شمال قطاع غزّة.

وفي إطار العمليات المشتركة، تمكنت سرايا القدس بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسّام من قنص جندي من جيش الاحتلال في "شارع البنات" شرقي بيت حانون، شمالي القطاع.

بدورها، استهدفت ألوية الناصر صلاح الدين، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، موقع قيادة وسيطرة الاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدين أن هذه العملية تأتي دفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وكثف جيش الاحتلال عدوانه على شمالي قطاع غزّة، مع ارتكابه مجازر وشنّه أحزمة نارية في المنطقة، وسط إلقائه مناشير طالب فيها الناس بالإخلاء والتوجه جنوباً، وذلك مع دخول الحرب عامها الثاني.

وقد أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال أنّ "الفرقة 162 بدأت عمليات عسكرية في منطقة جباليا"، مشيراً إلى "تطويق المنطقة"، بينما قالت مصادر محلية إنّ جيش الاحتلال يحاول التوغل شرقي جباليا وسط اندلاع اشتباكات ضارية مع المقاومة.