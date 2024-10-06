"طابع التضامن مع غزة" الاردني يفوز بالمسابقة العربية للطوابع البريدية

رام الله - وطن: فاز طابع "التضامن مع غزة"، الذي صممته مرام مزاهرة من هيئة تنشيط السياحة الاردنية، بالمسابقة العربية للطوابع البريدية، حيث جسد التصميم رمزاً للوحدة العربية والدعم المشترك لأهل غزة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدول العربية لتوحيد الصفوف وإظهار التضامن من خلال إصدار طابع بريدي موحد يحمل رسالة دعم إنسانية.

وأوصى الاجتماع الخامس والاربعين للجنة العربية الدائمة للبريد بشأن اصدار بريد عربي موجد خاص بغزة، باختبار ر التصميم المقترح من المملكة الاردنية للطايع البريد العربي الموحد واطلاقه باسم طابع التضامن على ان يتم اصداره في 2024.



