الأمم المتحدة: آلاف النساء يواجهن مخاطر صحية تهدد حياتهن في قطاع غزة

وطن: قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن آلاف النساء يواجهن مخاطر صحية تهدد حياتهن في قطاع غزة، الذي قتل فيه أكثر من 41 ألف فلسطيني بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة الأممية في تقرير، اليوم الأحد، أن أكثر من 85% من المرافق الصحية تضررت وتعطلت فيها الخدمات الطبية، وهناك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للنساء.

وأكد التقرير أن هناك احتياجات ملحة للنساء مثل علاج السرطان والخدمات الصحية الخاصة بالأمهات والدعم النفسي لهن.

ودعت الهيئة الأممية إلى تقديم المساعدات العاجلة لتلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء والفتيات في غزة.