كتائب القسام تنصب كمائن الموت لجيش الاحتلال في جباليا

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد عن ايقاعه قتلى وجرحى في جيش الاحتلال في عدة كمائن في منطقة جباليا.

واعلنت كتائب القسام عن تمكن مقاوميها من "تفجير منزل مفخخ مسبقًا في قوة صهيونية قوامها 10 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وسبق ان أعلنت كتائب القسام تفّجير عدد من العبوات الأرضية في ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

كما اعلنت عن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة شديدة الانفجار في دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" حولها عدد من الجنود، واستهداف مجموعة الإخلاء بقذيفة مضادة للأفراد خلال محاولتها نقل الجنود القتلى والجرحى قرب ستوديو سلطان شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت القسام عن قنص جندي من جيش الاحتلال في شارع البنات شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام ان مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم عن بدء عملية عسكرية في منطقة جباليا.