مقتل مجندة في جيش الاحتلال وإصابة 13 مستوطنا بعملية إطلاق نار في بئر السبع

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل مجندة وإصابة 13 مستوطنا آخرين حالة أحدهم خطرة في عملية إطلاق نار في المحطة المركزية في بئر السبع.

وقالت مصادر عبرية إن القتيلة في عملية بئر السبع جندية في جيش الاحتلال.

فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية في بئر السبع من سكان النقب .

وبدورها، أكدت القناة 12 العبرية نقل المصابين إلى المستشفيات بعد الهجوم في بئر السبع، ونقلت عن شهود عيان: أن منفذ الهجوم كان يرتدي سترة واقية من الرصاص.