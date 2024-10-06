طالبة الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية شهد ملوح تشارك في مؤتمر دولي في سويسرا

وطن: شاركت الطالبة شهد ملوح من كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية في مؤتمر دولي عنوانه " دراسة حالة حول دمج التعليم باستخدام الواقع الافتراضي وسط تحديات الاحتلال في فلسطين"، نظمه كلا من، International association for health professions education و AMEE.

وشاركت الطالبة في المؤتمر بتقديم بحث علمي كجزء من مجموعة OXPAL الطلابية بعنوان A case study on integrating VR Teaching amidst occupation challenges in Palestine)، تطرقت في البحث إلى استكشاف كيفية استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR) كأداة تعليمية فعالة في فلسطين، وذلك على الرغم من التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال، وركز البحث على كيفية تكيف المؤسسات التعليمية مع الظروف الصعبة ودمج تقنيات حديثة، مثل الواقع الافتراضي لتحسين جودة التعليم في مجالات المهن الصحية والتعليم الطبي.

وأوضحت الطالبة شهد أن الهدف من مشاركتها في المؤتمر التعرف على أحدث التطورات والممارسات في مجال تعليم المهن الصحية والتواصل مع الباحثين والمهنيين من مختلف انحاء العالم، والاستفادة من تجاربهم وأساليبهم التعليمية لتطوير مهاراتها، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير القطاع الصحي.

وأكدت شهد أن هذه المشاركة ستضيف لها فائدة كبيرة خلال مسارها التعليمي والعملي في المستقبل حيث أشارت أنها ستتمكن من الاطلاع على أساليب جديدة ومبتكرة في تعليم المهن الصحية، وهذا الأمر يساعدها على تحسين أدائها الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى توفير فرصة التواصل مع خبراء في المجال، قد يفتح لها آفاقاً جديدة في البحث العلمي والتطوير المهني والتخصص مستقبلاً.