كهرباء القدس تعد نشرة لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لدى مشتركيها

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن إصدار نشرتها الجديدة التي تهدف إلى توعية مشتركيها حول كيفية تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء من خلال اتباع عادات يومية أكثر فعالية في استخدام الأجهزة الكهربائية.

وأكدت الشركة في بيانها أن هذه الإرشادات التوعوية تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم مشتركيها في منطقة الامتياز، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية الشهرية.

وتضمنت النشرة مجموعة من النصائح العملية التي يمكن تطبيقها في الحياة اليومية لتحقيق التوفير الأمثل في استهلاك الطاقة.

يمكن للمشتركين الحصول على النشرة الكاملة أضغط هنا



للاستفادة من جميع الإرشادات التي تقدمها الشركة لضمان الاستهلاك الأمثل وتقليل الفاتورة الكهربائية.

