شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي يوم الاثنين الموافق 7/10/2024 من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، عن المناطق التالية في محافظة بيت لحم:

الاجزاء الغربية من مخيم الدهيشة وجميع المناشير الموجودة في منطقة الدهيشة والخضر (المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء الرئيسية قرب جراد) ، اجزاء من الخضر وتشمل: منطقة محلات الجعبة لمواد البناء، محطة غاز قصقص ، محلات ابو سالم لمواد البناء والمناطق المحيطة بها

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق