إطلاق صاروخين باليستيين من لبنان.. ومئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ بحيفا

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال الأحد، اعتراض صاروخين أرض- أرض، أُطلقا من لبنان تجاه منطقة حيفا ومحيطها شمال فلسطين المحتلة.

وقال الجيش في بيان "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في مناطق منشيه والكرمل وخليج حيفا، تم اعتراض صاروخين أرض – أرض أطلقا من الأراضي اللبنانية".

وسجل تساقط عشرات الشظايا على حيفا، نتيجة الاعراضين الصاروخيين، فيما سجل هروب مئات آلاف المستوطنين إلى الملاجئ في لحظة واحدة بحيفا وغيرها من المناطق بسبب صفارات الإنذار والهجوم الصاروخي.

وقبل ذلك بوقت قصير، دوت صفارات الإنذار في منطقة "منشيه" وهو مجلس إقليمي يقع جنوب حيفا وفي مدينة الخضيرة وشاطئ الكرمل ومنطقة خليج حيفا، للتحذير من إطلاق صواريخ.