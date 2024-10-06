الاحتلال يبدأ تنفيذ خطة لتهجير شمال قطاع غزة

وطن: بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة لتهجير أهالي شمال قطاع غزة نحو جنوبه، عقب توزيع أوامر إخلاء عاجلة لكافة مناطق وأحياء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف كثيف مستمر منذ ساعات مساء السبت، وتوغل لآليات الاحتلال شرق بلدة ومخيم جباليا.

وتتزامن هذه الخطة مع دخول الحرب على غزة عامها الأول في ظل العدوان الوحشي المستمر، والذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأحدث تدميرا واسعا وغير مسبوق طال كافة مناحي الحياة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات عمليات قصف عشوائية وكثيفة لمناطق واسعة شمال قطاع غزة، استهدفت منازل ومراكز إيواء، وتركزت في بلدات جباليا ومخيمها، وبيت حانون وبيت لاهيا، ما أسفر سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين النازحين في مراكز الإيواء.

وينفذ الاحتلال خطة قدمها عدد من ضباط الاحتلال لإخلاء شمال قطاع غزة من سكانه، وتحويله إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، بحيث يصبح تحت السيطرة العسكرية.

وتنص الخطة على تهجير أكثر من 300 ألف غزي وفرض حصار على من يعتقد الاحتلال أنهم مسلحون تابعون لحركة حماس يتحصنون في هذه المنطقة، وقطع جميع المساعدات الإنسانية الواصلة إلى الشمال، ما يجعل هؤلاء المسلحين أمام خيارين إما الاستسلام أو الموت جوعا.