ستة شهداء في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة وتوغل شرق مخيم جباليا

وطن: استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا ورفح والزوايدة، بالتزامن مع توغل الاحتلال شرق مخيم جباليا ومحاصرة عشرات العائلات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبدأت محاصرة عشرات العائلات داخل المنازل والمدارس التي تؤوي نازحين، يأتي ذلك وسط قصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا البلد.

وأضافت أن طائرات مسيرة أطلقت نيرانها على منازل المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد الصحفي حسن حمد إثر استهداف منزله في قصف للاحتلال على مخيم جباليا.

وقالت مصادر صحفية، إن طواقم الإنقاذ والإسعاف انتشلت جثمان شهيد و5 إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة الإمام الشافعي في منطقة السامر بمدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

واستشهد مواطنين وأصيب آخرون إثر غارة للاحتلال استهدفت مدرسة ابن رشد في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف، شهيد من محيط محطة العبادلة الأسطل في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيدة وعدة إصابات في قصف الاحتلال منزل لعائلة قبلان بعبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.