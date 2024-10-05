"حرب الابادة" في اليوم 366.. عام والاحتلال يواصل عدوانه الواسع على غزة ولبنان

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 366 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة ولبنان.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41,825 شهيدًا و96,910 إصابات منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطية في قطاع غزة.

ونسف الاحتلال عددًا من المباني السكنية في محيط شارع 8 بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وواصل الاحتلال حربه وتصعيدها العسكري على لبنان، وسط استمرار القصف واستهداف المنازل المأهولة ومحاولات التوغل البري، بينما يواصل حزب الله تنفيذ ضرباته ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوبا.

وأفادت وحدة إدارة مخاطر الكوارث، بارتفاع أعداد الشهداء في لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول 2023 إلى 2,036 شهيداً و9,653 جريحاً جراء عدوان الاحتلال.

وذكر وزير الصحة اللبناني، أن 50 شهيداً من الطواقم الطبية اللبنانية ارتقوا بفعل استهدافات الاحتلال خلال 3 أيام.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لـ "حرب الابادة" في يومها الـ366: