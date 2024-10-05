محمد علي الحوثي في تأبين نصر الله: العالم الحر قدّر صوته الشجاع ومواقفه الثابتة

وطن: قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، إنّ "الشهيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، لم يفقده الحزب وحده، بل خسره العالم العربي والإسلامي بأسره".

وتحدث الحوثي خلال فعالية تأبينية أقامتها حركة أنصار الله اليمنية للشهيد نصر الله، السبت، في العاصمة صنعاء، عن التأثير الواسع لنصر الله على مستوى المنطقة وشجاعته في مواقفه الحازمة، التي رأى أنها "قلّما نجدها في شخصيات أخرى"، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ "خسارة الشهيد نصر الله ليست خسارة للبنان فحسب، بل للعالم الحر الذي كان يُقدّر صوته الشجاع ومواقفه الثابتة".

يُذكر أن الحوثي كتب، الجمعة، على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن سبب مناصرة غزة ولبنان، مؤكّداً أنه "واجب ديني".

كما نشر مشاهد عن المليونية التي شهدتها صنعاء وعدة محافظات يمنية نصرةً لغزة ولبنان والمقاومة، وللشهيد نصر الله.

بدوره، وصف عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، مواقف الشهيد نصر الله في الدفاع عن الشعب اليمني منذ بداية العدوان بـ"المواقف العظيمة"، مؤكّداً أنه "كان مدافعاً شرساً عن اليمن في وجه العدوان الأميركي - البريطاني والسعودي، الذي فرض حصاراً خانقاً على الشعب اليمني، بهدف إضعافه والسيطرة عليه".

وأشار إلى أنّ "الشهيد نصر الله كان صوتاً قوياً في نقل مظلومية الشعب اليمني إلى شعوب الأمة العربية والإسلامية"، لافتاً إلى أنّ "دعمه لليمن كان حاضراً في الموقف السياسي والإعلامي، وجنّد الرأي العام للدفاع عن القضية اليمنية وكأنه أحد أبناء هذا الشعب".

وأكّد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أنّ مواقف الشهيد نصر الله المؤثرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي "حققت انتصارات في لبنان وغزة"، وأنه "كان حاضراً بقوة منذ اليوم الأول في معركة طوفان الأقصى إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وشهدت الفعالية التأبينية في صنعاء حضوراً كبيراً من أعضاء المكتب السياسي لأنصار الله، الذين أكّدوا على الدور التاريخي العظيم للشهيد نصر الله في نصرة قضايا الأمة.

هذا ودعت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اليمن إلى خروجٍ مليوني بعد غدٍ الإثنين، تحت عنوان: "طوفانٌ نحو التحرير"، في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية، دعماً للشعبين اللبناني والفلسطيني، وإحياءً لذكرى ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وكان اليمنيون قد أكّدوا قبل يومين، المضيّ قدماً على نهج الشهيد نصر الله، قائلين: "سنُجنّد أولادنا لإحراق إسرائيل".

كما شهدت اليمن مسيرات في العاصمة صنعاء و14 محافظة يمنية أخرى، تحت عنوان "وفاءً لشهيد المسلمين.. مع غزة ولبنان معركة واحدة حتى النصر".





المصدر: الميادين