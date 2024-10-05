شهداء ومصابون في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن المسعفين نقلوا 10 شهداء وعددا من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة شعبان في جباليا البلد.

وأضاف أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في عمارة خضورة قرب عيادة الوكالة بمخيم جباليا، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.

وتابع أن مسعفين من الهلال الأحمر نقلوا جثامين ثلاثة شهداء وعددا من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم جباليا، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة العرابيد في بئر النعجة غرب المخيم.

كما أفادت المصادر ذاتها باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال شاحنة توزيع مياه بالقرب من نادي خدمات جباليا.

وأشارت إلى اضطرار عدد من العائلات للنزوح من مناطق شرق جباليا والكرامة شمال غرب غزة والسلاطين والعطاطرة غرب بيت لاهيا.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب جراء قصف الاحتلال منزلا غرب دوار أبو صرار بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات "الأباتشي".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.