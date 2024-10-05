معتقلان من قباطية يدخلان عامهما الثامن في سجون الاحتلال

وطن: دخل المعتقلان محمد زياد محمد أبو الرب، ويوسف خالد مصطفى كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، عامهما الثامن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن سلطات الاحتلال اعتقلت أبو الرب وكميل عام 2017، وحكمت عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، مشيرا إلى أن الاحتلال هدم منزل عائلة المعتقل محمد أبو الرب كما اعتقل شقيقه طارق العام الماضي، وما يزال معتقلا حتى اليوم، فيما أغلق الاحتلال منزل المعتقل يوسف كميل بالباطون.