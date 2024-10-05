مسيرة في هامبورغ الألمانية للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال على الشعبين الفلسطيني واللبناني

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينةبريمن الألمانية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة في مدينة هامبورغ شمالا، تنديدا باستمرار العدوان ومجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، وفي لبنان، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في شوارع مدينة هامبورغ، العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية لقطاع غزة والضفة ولبنان.

وندد رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان بالعجز الدولي والصمت تجاه استمرار جرائم الحرب والإبادة في قطاع غزة والضفة ولبنان.

ودعا إلى وقف المعايير المزدوجة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والعمل من أجل وقف فوري للعدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.