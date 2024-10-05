شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: شـركة كهربـاء محافظة القـدس تعلن عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعةالثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

6/10/2024

سلواد ، يبرود ، بيتين ، عين يبرود ، دير دبوان ، برقة ، كسارات الطريفي في دير دبوان.



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.