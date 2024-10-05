المقاومة العراقية تستهدف 3 أهداف حيوية للاحتلال.. وتنشر مشاهد للعملية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، أنّها استهدفت بالمسيّرات 3 أهداف حيوية للاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة.

وأكدت في بيانها أن هذه العمليات تأتي استمراراً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان"، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".





كما توعّدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشرت المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد من إطلاقها "طائرات مسيّرة في اتجاه أهداف للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة".





وأقرّ جيش الاحتلال، مساء أمس الجمعة، بمقتل جنديين في صفوف "جيشه"، وإصابة 24 آخرين، من جراء استهداف مسيّرة، أُطلقت من العراق، وأصابت قاعدةً عسكريةً إسرائيليةً في الجولان السوري المحتل.

يُشار إلى أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بشكلٍ مستمر ومتصاعد أهدافاً تابعة لجيش الاحتلال في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة، مساندةً للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته، ونصرة للبنان.