غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يقصف مستوطنة إسرائيلية

وطن: استهدفت -اليوم السبت- غارات إسرائيلية جديدة الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين قصف حزب الله مستوطنة ومواقع إسرائيلية بالصواريخ، مما أدى لاندلاع حرائق في بعض المناطق.

وقالت مصادر محلية، إن غارة إسرائيلية جديدة استهدفت محيط منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى تصاعد أعمدة الدخان من مكان الغارة.

وأضافت أن الغارات تحول دون وصول فرق الإنقاذ إلى الأماكن المستهدفة.

من جهته، أفاد الدفاع المدني اللبناني باستشهاد 4 أشخاص في شقة قرب مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان.

كما قالت مصادر محلية، إن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي قانا وطيردبا في منطقة صور، وقصفا مدفعيا استهدف بلدات يارون ومارون الراس جنوبي لبنان،

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في سهل بلدة سعدنايل بالبقاع الأوسط شرقي لبنان.

وفجر اليوم استهدفت 4 غارات إسرائيلية محيط مجمع سيد الشهداء ومنطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية، وجاءت الغارات عقب تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء بعض المناطق والابتعاد عنها.

اشتباكات

وتأتي الغارات في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين إسرائيل وحزب الله وسط التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. فقد قال حزب الله إنه قصف مستوطنة سعسع بصاروخي "فلق 2".

كما قصف بالصواريخ تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة عبير في يارون، وكفريوفال وكفرجلعادي.

وأضاف الحزب أن مقاتليه اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية لدى محاولتها التقدم باتجاه محيط مبنى بلدية بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله إنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى حرش مارون، وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح.

من جانبه، أفادت مصادر صحفية بإطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل>

حرائق وصفارات إنذار

في المقابل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد 5 صواريخ أُطلقت من لبنان، واعتراض بعضهان بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وطلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان "كريات شمونة" وجميع البلدات المحيطة بها البقاء قرب الملاجئ.

وأضافت أن صفارات الإنذار تدوي ببلدات عدة في حيفا والناصرة وشمال الجولان مع رصد إطلاق صواريخ.

وأفاد موقع واللا الإسرائيلي بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت سلطة الإطفاء الإسرائيلية إن 8 طواقم تعمل على إخماد حريق بمنحدرات صفد نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

مستشفيات تعلق خدماتها

على صعيد آخر، أعلنت 4 مستشفيات على الأقل في لبنان تعليق خدماتها الجمعة على وقع غارات إسرائيلية كثيفة في محيطها.

وأفادت إدارة مستشفى سانت تريز الخاص عند تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت "بوقف الخدمات الاستشفائية" عقب وقوع أضرار جسيمة في المبنى والمعدات بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي بغارات عنيفة مبنى المستشفى والمعدات والتجهيزات الطبية كافة.

واتهم حزب الله "إسرائيل" باستهداف فرق إنقاذ للهيئة الصحية الإسلامية التابعة له، مما أدى إلى مقتل أحد عناصرها أثناء عملها على رفع الركام وانتشال مصابين جراء غارات كثيفة ليلا في الضاحية الجنوبية.

وفي جنوب لبنان، أعلنت إدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي إخلاءه ووقف العمل في كل أقسامه مع قطع الطرق وخطوط الإمداد وصعوبة وصول طاقمه، بعد تعرض محيطه وباحته الرئيسية لقصف إسرائيلي.

وفي بلدة مرجعيون، أغلق المستشفى الحكومي أبوابه الجمعة بعد إجلاء موظفيه، إثر غارة اسرائيلية عند مدخله الرئيسي.

وقال مدير المستشفى إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارات إسعاف عند المدخل الرئيسي للمستشفى، مما أثار حالة من الإرباك والذعر في صفوف الطاقم الطبي والموظفين.

ومساء الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن المنطقة المحيطة بمستشفى صلاح غندور في بنت جبيل تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي.

استهداف المسعفين

وأعلنت الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله أن الغارات الإسرائيلية الجمعة أدت إلى مقتل 11 من مسعفيها.

وكان وزير الصحة فراس الأبيض أعلن الخميس مقتل 97 عنصرا على الأقل من فرق الإنقاذ من مسعفين ورجال إطفاء، قضى 40 منهم خلال 3 أيام هذا الأسبوع.

ومع تكرار استهداف مسعفين في مناطق عدة، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجراء اتصالات دبلوماسية من "أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لفرق الإنقاذ والإغاثة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للغارات والسماح بنقل الضحايا والجرحى".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن "إسرائيل" أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى نهاية يوم الخميس عن 1156 قتيلا و3191 مصابا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونزوح أكثر من مليون و200 ألف.

المصدر : الجزيرة + وكالات